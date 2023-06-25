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ميتسوتاكيس يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في اليونان "بتفويض قوي"

أخبار دولية
2023-06-25 | 14:43
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ميتسوتاكيس يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في اليونان &quot;بتفويض قوي&quot;
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ميتسوتاكيس يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في اليونان "بتفويض قوي"

رحّب رئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ"تفويض قوي" منحه إياه المقترعون في الانتخابات التشريعية التي حقق فيها حزبه فوزا كاسحاً بحصده أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية.
 
وقال ميتسوتاكيس (55 عاما) خريج جامعة هارفرد الأميركية المرموقة والمستشار السابق في شركة ماكينزي الأميركية للاستشارات، في تصريح متلفز "أعطانا الشعب غالبية آمنة. هناك إصلاحات كبرى ستطبّق سريعاً"، وذلك بعدما بيّنت نتائج فرز أكثر من 80 بالمئة من صناديق الاقتراع نيل حزبه "الديموقراطية الجديدة" 40,5 بالمئة من الأصوات مقابل 17,8 بالمئة لأقرب منافسيه حزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس.

أخبار دولية

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