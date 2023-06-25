زيلينسكي: ناقشت مع بايدن الأحداث في روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه ناقش مع نظيره الأميركي جو بايدن الأحداث في روسيا، حيث نفّذت مجموعة فاغنر تمرّداً مسلّحاً استمرّ 24 ساعة وانتهى باتفاق توسّطت فيه مينسك.



وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "تحدّثت مع الرئيس الأميركي جوزف بايدن. لقد أجرينا محادثة إيجابية وملهمة، وناقشنا مسار العمليات العدائية والأحداث الجارية في روسيا".