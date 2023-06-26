خفر السواحل الأميركيون يفتحون تحقيقا في انفجار الغواصة "تيتان"

أعلن خفر السواحل الأميركيّون الأحد أنّهم فتحوا تحقيقا لتحديد أسباب انفجار الغوّاصة "تيتان" التي لقي خمسة من ركّابها حتفهم أثناء غوصهم باتّجاه حطام السفينة "تايتانيك".





وقال جيسون نيوباور، كبير محقّقي خفر السواحل والمسؤول عن التحقيق، خلال مؤتمر صحافي في بوسطن (شمال شرق)، إنّ "هدفي الأساسي هو منع وقوع حدث مماثل، من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري في كلّ أنحاء العالم".





وأضاف أنّ العمل جار على جمع مجموعة أولية من الأدلّة بما في ذلك أي "حطام في موقع الحادث". كذلك، سيتمكّن التحقيق الأميركي من إصدار رأي "إذا لزم الأمر" بشأن أيّ ملاحقات قانونيّة محتملة.