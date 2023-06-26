رئيس الحكومة الاسكتلندية يبدأ زيارة لبروكسل

يبدأ رئيس الحكومة الاسكتلنديّة حمزة يوسف الاثنين زيارة إلى بروكسل تهدف إلى بناء علاقات مع الاتّحاد الأوروبّي الذي يأمل زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في الانضمام إليه يوما ما على رأس دولة مستقلّة.





تأتي زيارة الزعيم الجديد للحزب الوطني الاسكتلندي (إس. إن. بي.) بعد يومين على مؤتمر عقده حزبه وخصّصه لقضيّة الاستقلال، وأعلن خلاله أنّه يريد في حال فوزه في الانتخابات العامّة المقبلة تمهيد الطريق لانضمام اسكتلندا في المستقبل إلى الاتّحاد الأوروبّي وإرسال ممثّل عنها إلى بروكسل.





وقال الزعيم البالغ 38 عاما في بيان إنّ "اسكتلندا أُخرِجَت من الاتّحاد الأوروبي على الرغم من تصويتها على البقاء. واتّفاق بريكست... يجعل من الصعب أكثر على الاسكتلنديّين السفر والعمل والتجارة مع دول الاتّحاد الأوروبي".