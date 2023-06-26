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ثمانية قتلى جراء تبادل لإطلاق النار بين عصابات في الإكوادور
أخبار دولية
2023-06-26 | 00:18
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ثمانية قتلى جراء تبادل لإطلاق النار بين عصابات في الإكوادور
قُتل ثمانية أشخاص الأحد على ساحل الإكوادور المطلّ على المحيط الهادئ جراء ما يُعتقد أنّه ثالث تبادل لإطلاق نار بين عصابات متنافسة هذا الشهر، على ما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في تبادل إطلاق النار هذا الذي حصل خارج ملهى في مدينة لا كونكورديا البالغ عدد سكانها 49 ألف نسمة وتقع في شمال غرب البلاد.
وفي اليوم نفسه، خلفت أعمال عنف أخرى أربعة قتلى في كيتو، بحسب الشرطة التي قالت إن ثلاثة من الضحايا "قد يكونون على صلة بمجموعات إجرامية".
أخبار دولية
تبادل
لإطلاق
النار
عصابات
الإكوادور
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