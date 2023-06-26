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الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يجري تعديلا وزاريا جزئيا
أخبار دولية
2023-06-26 | 00:18
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الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يجري تعديلا وزاريا جزئيا
الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يجري تعديلا وزاريا جزئيا
أجرى الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو تعديلًا جزئيا على الحكومة شمل إقالة أربعة وزراء بينهم الوزيران المكلّفان الأمن والعدل حسبما أعلن الأمين العام للحكومة.
وقرأ الأمين العام جاك سوستين دينغارا مرسوما عبر التلفزيون العام جاء فيه "لدينا أربعة مُغادرين".
وأعلن أنّ إميل زيربو سيتولّى حقيبة الإدارة الإقليميّة واللامركزيّة والأمن مكان المقدّم بوكاريه زونغرانا.
وأضاف أنّ إيداسو رودريغ بايالا سيتولّى حقيبة العدل، بينما سيتولّى اسماعيل سومبييه وزارة الزراعة، فيما كُلّف روجيه بارو حقيبة البيئة.
ولم يتغيّر الوزراء الذين يتولّون حقائب رئيسيّة (الدفاع، المناجم، المال، الخارجيّة) في الحكومة الانتقاليّة التي شكّلها الرئيس الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري في تشرين الأوّل 2022 إثر وصوله إلى السلطة عبر انقلاب في أيلول.
وتشهد بوركينا منذ عام 2015 دوّامة عنف جهادي ظهر في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشر خارج حدودهما.
ومنذ سبع سنوات، خلّفت أعمال العنف أكثر من 10 آلاف قتيل، بين مدنيّين وعسكريّين، وفق منظّمات غير حكوميّة، وأكثر من مليوني نازح داخليا.
وتقول الحكومة إنّ الجيش يسيطر على 65% من أراضي البلاد.
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بوركينا فاسو
تعديل وزاري
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