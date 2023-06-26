الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بريطانيا ودول حليفة دربت 17 ألف مجند أوكراني

أخبار دولية
2023-06-26 | 00:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بريطانيا ودول حليفة دربت 17 ألف مجند أوكراني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بريطانيا ودول حليفة دربت 17 ألف مجند أوكراني

درّبت بريطانيا وحلفاء لها أكثر من 17 ألف مجنّد أوكراني خلال العام الماضي لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانيّة الاثنين. 
 
     
وخضع المجنّدون لبرنامج "شاقّ" مدّته خمسة أسابيع، قالت الوزارة إنّه حوّلهم "من مدنيّين إلى جنود". 
 
     
وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوّعين جدد في القوّات المسلّحة الأوكرانيّة في حزيران العام الماضي. 

أخبار دولية

حليفة

أوكراني

LBCI التالي
سقوط قتيلين وإجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات في تشيلي
الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يجري تعديلا وزاريا جزئيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-15

روسيا تؤكد إسقاط صاروخ "ستورم شادو" سلمته بريطانيا لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-29

تشارلز الثالث: بريطانيا وألمانيا "تقفان سوياً مع أوكرانيا" في مواجهة روسيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-29

تشارلز الثالث: بريطانيا وألمانيا "تقفان سوياً مع أوكرانيا" في مواجهة روسيا

LBCI
منوعات
12:13

في بريطانيا... مصري متّهم بتدبيره تهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:59

سقوط قتيلين وإجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات في تشيلي

LBCI
أخبار دولية
00:18

الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يجري تعديلا وزاريا جزئيا

LBCI
أخبار دولية
00:18

ثمانية قتلى جراء تبادل لإطلاق النار بين عصابات في الإكوادور

LBCI
أخبار دولية
00:16

رئيس الحكومة الاسكتلندية يبدأ زيارة لبروكسل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-06-20

رونالدو يوضح حقيقة إعتزاله اللعب دوليًا

LBCI
أخبار دولية
2023-06-22

خفر السواحل الأميركي: حطام الغواصة يشير إلى حدوث "انفجار داخلي كارثي"

LBCI
سيدات الملاعب
04:06

كيف تتعامل لاعبة كرة السلة اللبنانية ريبيكا عقل مع شقيقيها؟ وماذا كشفت عن نفسها؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-06-22

قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:00

يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة

LBCI
رياضة
13:18

مشاركات لبنانية في كرة القدم والسلة.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
السياحة في لبنان
13:18

صوت ماجدة الرومي يصدح هذه الليلة في جامعة سيدة اللويزة.. لدعم طلابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لمشاركين لبنانيين من أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص في برلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سباق دراجات هوائية اليوم ضمن فعاليات مهرجان "بنص جونيه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أهلا بهالطلة من عميق... أكبر الأراضي الرطبة في لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:28

غنى غندور وزوجها جو عون يحتفلان بزفافهما في حفلٍ ضخم! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
خبر عاجل
09:02

فوز النائب تيمور جنبلاط برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية وظافر ناصر أميناً للسر العام بالتزكية أيضاً وحبوبة عون وزاهر رعد نائبين لرئيس الحزب

LBCI
فنّ
06:56

رندى كعدي تكشف عن رأيها برزان جمال في "المجهول"... وهل تحلّ مكان دانييلا رحمة؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:17

أ.ف.ب: مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا

LBCI
خبر عاجل
13:56

انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢

LBCI
خبر عاجل
14:48

انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦

LBCI
خبر عاجل
09:25

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط: سنمضي في دروب العمل لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More