بريطانيا ودول حليفة دربت 17 ألف مجند أوكراني

درّبت بريطانيا وحلفاء لها أكثر من 17 ألف مجنّد أوكراني خلال العام الماضي لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانيّة الاثنين.





وخضع المجنّدون لبرنامج "شاقّ" مدّته خمسة أسابيع، قالت الوزارة إنّه حوّلهم "من مدنيّين إلى جنود".





وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوّعين جدد في القوّات المسلّحة الأوكرانيّة في حزيران العام الماضي.