وزير الدفاع الروسي يظهر للمرة الأولى عبر التلفزيون منذ تمرد فاغنر

بث التلفزيون الروسي العام الاثنين مشاهد لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو متفقدا القوات الروسية في أوكرانيا في أول ظهور علني له بعد تمرد مجموعة فاغنر المسلحة على القيادة العسكرية الروسية.





وتظهر المشاهد التي بثتها محطة "روسيا 24"، شويغو الذي كان هدفا لانتقادات لاذعة جدا من جانب قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، وهو يتفقد مركز قيادة للقوات الروسية في أوكرانيا و"يعقد اجتماعا مع مسؤولي" إحدى الوحدات.

