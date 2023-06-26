بوريل: أزمة فاغنر تظهر أن حرب أوكرانيا "تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية"

رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن تمرد مجموعة فاغنر المسلح يؤدي إلى تصدع السلطة الروسية، مؤكدا أن انعدام الاستقرار في بلد يمتلك السلاح النووي "ليس بالأمر الجيد".





وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع يظهر أن الحرب ضد أوكرانيا تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية وتؤثر على نظامها السياسي".