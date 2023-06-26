ستولتنبرغ: تمرد فاغنر يثبت أن غزو بوتين لأوكرانيا كان "خطأ استراتيجي"

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن تمرد مجموعة فاغنر المسلحة في روسيا يثبت أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا كان "خطأ استراتيجيا".وأكد ستولتنبرغ لصحافيين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس "نتابع الوضع في روسيا. والأحداث التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع شأن روسي داخلي واثبات إضافي على الخطأ الاستراتيجي الجسيم الذي ارتكبه الرئيس بوتين من خلال ضمه غير القانوني للقرم وشن الحرب ضد أوكرانيا".