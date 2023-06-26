صربيا تفرج عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو

أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أن صربيا أفرجت عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو بعدما نص قرار صادر عن محكمة صربية على ذلك.وكتب رئيس وزراء كوسوفو في تغريدة "نؤكد الإفراج عن ثلاثة شرطيين تعرضوا للخطف". وأضاف "رغم سعادتنا بعودتهم إلى عائلاتهم، إلا أن عمليات الخطف هذه تشكل انتهاكا خطرا لحقوق الإنسان ويجب معاقبتها".