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وزير الدفاع الألماني: ألمانيا مستعدة لنشر 4 آلاف جندي في ليتوانيا
أخبار دولية
2023-06-26 | 06:16
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وزير الدفاع الألماني: ألمانيا مستعدة لنشر 4 آلاف جندي في ليتوانيا
وزير الدفاع الألماني: ألمانيا مستعدة لنشر 4 آلاف جندي في ليتوانيا
اعلن وزير الدفاع الالمانى بوريس بيستوريوس ان المانيا مستعدة لنشر حوالى 4 آلاف جندي في ليتوانيا مقابل 850 حاليا لتعزيز الجانب الشرقي للناتو.
وقال بيستوريوس في فيلنيوس بحسب تسجيل أرسلته وزارته "ألمانيا مستعدة لنشر لواء كبير بشكل دائم في ليتوانيا". وقال إن الشروط المسبقة لهذا الانتشار هي "البنية التحتية المناسبة" ميدانيا وكذلك "التوافق مع خطط الحلف الاطلسي".
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