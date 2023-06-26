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الرئيس الايراني يقدم "دعمه التام" لبوتين خلال محادثة هاتفية
أخبار دولية
2023-06-26 | 07:44
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الرئيس الايراني يقدم "دعمه التام" لبوتين خلال محادثة هاتفية
أعلن الكرملين في بيان الاثنين أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدم "دعمه التام" لفلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، بعد يومين من تمرد مجموعة فاغنر في روسيا.
وقال الكرملين إن "الرئيس الإيراني أعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية في اطار أحداث 24 حزيران". كما تلقى بوتين صباحا "دعم" أمير قطر بحسب بيان آخر صادر عن الرئاسة الروسية.
أخبار دولية
إبراهيم رئيسي
بوتين
فاغنر
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