الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الايراني يقدم "دعمه التام" لبوتين خلال محادثة هاتفية

أخبار دولية
2023-06-26 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الايراني يقدم &quot;دعمه التام&quot; لبوتين خلال محادثة هاتفية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الايراني يقدم "دعمه التام" لبوتين خلال محادثة هاتفية

أعلن الكرملين في بيان الاثنين أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدم "دعمه التام" لفلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، بعد يومين من تمرد مجموعة فاغنر في روسيا.
     
وقال الكرملين إن "الرئيس الإيراني أعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية في اطار أحداث 24 حزيران". كما تلقى بوتين صباحا "دعم" أمير قطر بحسب بيان آخر صادر عن الرئاسة الروسية.

أخبار دولية

إبراهيم رئيسي

بوتين

فاغنر

روسيا

LBCI التالي
القوات الأوكرانية تحرر بلدة تحتلها روسيا على الجبهة الجنوبية
وزير الدفاع الألماني: ألمانيا مستعدة لنشر 4 آلاف جندي في ليتوانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-06-24

بوتين يدعو إلى الوحدة بعد إستيلاء مجموعة فاغنر على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في "روستوف أون دون" في منطقة روستوف - جنوب غرب روسيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-24

بوتين يتهم قائد مجموعة فاغنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا

LBCI
أخبار دولية
04:54

ستولتنبرغ: تمرد فاغنر يثبت أن غزو بوتين لأوكرانيا كان "خطأ استراتيجي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا

LBCI
أخبار دولية
07:48

القوات الأوكرانية تحرر بلدة تحتلها روسيا على الجبهة الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
06:16

وزير الدفاع الألماني: ألمانيا مستعدة لنشر 4 آلاف جندي في ليتوانيا

LBCI
أخبار دولية
05:43

صربيا تفرج عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:43

إطلالة "غريبة" لأصالة نصري في زفاف شقيقها أنس! (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-06-14

صربيا توقف ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو وبريشتينا تتهمها بخطفهم

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-31

قرار بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة

LBCI
آخر الأخبار
14:57

فادي كرم لـ الأحد مع ماريو: القوات اللبنانية لا تخوض معركة شخصية مع فرنجية وربما يكون فرنجية ضحية ثنائي أمل-حزب الله من خلال طريقة ترشيحه وهذا الامر احتمال لا أكثر ومرشح الثنائي سيكون استمرارية لفترة سابقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا

LBCI
أخبار لبنان
07:46

الحلبي يحذّر من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها

LBCI
أخبار لبنان
06:38

رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدين قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة

LBCI
أخبار دولية
03:13

بوريل: أزمة فاغنر تظهر أن حرب أوكرانيا "تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية"

LBCI
أخبار لبنان
16:00

يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
فنّ
12:53

ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:37

اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور

LBCI
خبر عاجل
14:48

انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦

LBCI
خبر عاجل
13:56

انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢

LBCI
أمن وقضاء
02:14

توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
09:25

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط: سنمضي في دروب العمل لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته

LBCI
خبر عاجل
15:19

خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More