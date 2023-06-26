أكثر من 100 شخص أمام المحاكم العسكرية في باكستان بعد أعمال العنف المتصلة بتوقيف عمران خان

أعلن الجيش الباكستاني أن أكثر من 100 شخص يحاكمون أمام محاكم عسكرية على خلفية الاضطرابات المدنية التي اندلعت بعد توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي، فيما تم فصل ثلاثة من ضباطه.



وقال المتحدث العسكري اللواء أحمد شريف تشودري إن "102 من الأنذال يحاكمون أمام المحاكم العسكرية على صلة بهذه القضايا".