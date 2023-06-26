لافروف: "فاغنر" ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، مشددا على أن تمرّد قائدها يفغيني بريغوجين الذي أنهي في نهاية الأسبوع لن يؤثر على علاقات موسكو بحلفائها.



وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة "آر تي" الروسية إن عناصر فاغنر "يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل".