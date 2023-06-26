بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية

اعلن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الاثنين أن تمرّده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته المرتزقة وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي.



وقال بريغوجين في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة لم يكشف فيها عن مكان تواجده وهي الأولى منذ دعوته إلى التمرد نهاية الأسبوع المنصرم "ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد".

وأكد ان رجاله تلقوا تأييدا من سكان البلدات التي عبروها خلال تمردهم في روسيا. وقال إن "المدنيين كانوا يستقبلوننا باعلام روسية وشعارات فاغنر، كانوا سعداء حين وصلنا ومررنا الى جانبهم".

