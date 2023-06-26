بايدن: من "المبكر" التوصل إلى استنتاجات "حاسمة" بشأن تداعيات تحرّك فاغنر

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ما زال "من المبكر جدا" التوصل إلى استنتاجات حاسمة بعد تمرد مجموعة فاغنر المسلحة في روسيا، مؤكدًا أن "لا علاقة" للغرب بذلك.



وقال بايدن للصحافيين: "اجتمعت أيضًا بحلفائنا الرئيسيين في مكالمة فيديو عبر تطبيق زوم"، مضيفًا: "اتفقنا على وجوب ألّا نعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مبرر (...) لإلقاء اللوم على الغرب وحلف شمال الأطلسي في ذلك".