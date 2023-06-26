بريغوجين: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة في الأمن" في روسيا

اعتبر رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين أن تقدم مجموعته نحو موسكو قبل يومين كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، مؤكدًا أن رجاله قطعوا مسافة 780 كيلومترًا من دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر.



وقال بريغوجين: "كشفت المسيرة مشاكل خطيرة في الأمن في هذا البلد".