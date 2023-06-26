روسيا تعلن اعتراض طائرتين مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود

روسيا تعلن اعتراض طائرتين مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود

أعلنت روسيا الاثنين أنها أرسلت طائرتَين حربيتين لاعتراض مقاتلتين بريطانيتين اقتربتا من حدودها فوق البحر الأسود وفق قولها.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "مع اقتراب الطائرتين المقاتلتين الروسيتين، استدارت الطائرتان الأجنبيتان وابتعدتا عن الحدود الروسية".