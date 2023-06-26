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السفيرة الأميركية أكدت لموسكو أن واشنطن "غير ضالعة" في تمرد فاغنر

وزارة الخارجية الاميركية: السفيرة الأميركية أكدت لموسكو أن واشنطن "غير ضالعة" في تمرد فاغنر



أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن السفيرة الأميركية اتصلت مباشرة بروسيا خلال اضطرابات نهاية الأسبوع وأوضحت بان الولايات المتحدة غير ضالعة في ذلك.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن السفيرة لين تريسي في موسكو ومسؤولين أميركيين اتصلوا بالسفارة الروسية في واشنطن، ونقلوا الرسالة السبت بان "الولايات المتحدة غير ضالعة ولن تكون ضالعة" في هذا الأمر.