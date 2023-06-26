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الكرملين: بوتين يجري اجتماعا مع أبرز القادة الأمنيين الروس
أخبار دولية
2023-06-26 | 17:49
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الكرملين: بوتين يجري اجتماعا مع أبرز القادة الأمنيين الروس
الكرملين: بوتين يجري اجتماعا مع أبرز القادة الأمنيين الروس
أعلن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع كبار القادة الأمنيين بعدما وجّه خطابا إلى الروس مساء الاثنين في أعقاب تمرّد فاغنر.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالات إخبارية روسية إن من بين الحاضرين في الاجتماع وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.
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