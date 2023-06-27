بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا الى زيارة واشنطن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا الاثنين رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الى زيارة واشنطن الشهر المقبل.



وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن وجه الدعوة خلال مكالمة هاتفية مع ميلوني كانت جزءا من "تنسيقه الوثيق مع الحلفاء والشركاء الرئيسيين في أعقاب الأحداث الأخيرة في روسيا".



وأدى التمرد الذي قام به يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة مرتزقة فاغنر نهاية هذا الأسبوع في روسيا إلى موجة اتصالات بين القادة الغربيين لتقييم الوضع وتداعياته في أوكرانيا وروسيا وخارجهما.



وقال البيان ان "الزعيمين أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا".



وأشار البيان إلى أن بايدن وميلوني ناقشا أيضا الاستعدادات القائمة لعقد قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 تموز في ليتوانيا، حيث سيتعين على القادة اتخاذ قرار بشأن تجديد محتمل لولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.