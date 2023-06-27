رئيس الوزراء الصيني: نتوقع تحقيق هدف النمو المحدد للعام 2023

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن الصين بصدد تحقيق هدف النمو المرسوم للسنة الراهنة رغم تباطؤ الانتعاش في ثاني اقتصاد عالمي.



وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل 3 % العام الماضي بعيدا عن الهدف الرسمي المحدد بـ5,5 % وهو من الأبطأ منذ أربعة عقود.



وفي العام 2023، حددت الحكومة هدف النمو عند "5 % تقريبا".



وقال رئيس الوزراء الصيني الذي يشرف على شؤون الاقتصاد في البلاد: "هذه السنة نتوقع أن نحقق هدف النمو المتمثل بحوالى 5 % الذي حددناه في مطلع العام".



وجاء كلام لي تشيانغ المسؤول الثاني في البلاد في افتتاح منتدى تيانجين الاقتصادي العالمي في شمال الصين.



وأتت هذه التصريحات في حين يواجه ثاني أكبر اقتصاد عالمي صعوبات عدة.



فالانتعاش المأمول بعد جائحة كوفيد إثر رفع القيود الصحية نهاية العام 2022 يعاني تباطؤا في الأسابيع الأخيرة وصعوبات في بعض القطاعات.



ويلقي عبء الديون المفرطة في قطاع العقارات أحد أهم دعائم النمو، وتراجع الاستهلاك في ظل عدم يقين في سوق العمل والتباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب، بثقلها على الاقتصاد الصيني.



وبغية تحفيز النشاط، عمد المصرف المركزي في الأسابيع الأخيرة إلى خفض نسب الفائدة في وقت يدعو فيه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى إقرار خطة انعاش.



إلا ان السلطات تستبعد هذا الخيار حتى الآن على ما يبدو، مفضلة تدابير محددة.