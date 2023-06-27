رئيس الوزراء الصيني يصف جهود الغرب لتخفيف المخاطر الاقتصادية بأنها "فرضية زائفة"

انتقد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلاثاء الجهود التي يبذلها الغرب لـ"تخفيف مخاطر" الاقتصاد العالمي باعتبارها "فرضية زائفة"، وذلك خلال افتتاحه منتدى يعرف بأنه "دافوس الصيف" في شمال الصين.



وقال لي للمندوبين المشاركين في كلمة دعا فيها إلى تعميق العولمة الاقتصادية والتعاون: "في الغرب، يبالغ بعض الناس بإبراز أهمية ما يسمى "تقليص الاعتماد" و"التخفيف من المخاطر"".



وأضاف: "هذان المفهومان (...) فرضية خاطئة، لأن تطور العولمة الاقتصادية جعل الاقتصاد العالمي كيانا مشتركا نتداخل فيه أنا وأنت".



وأشار الى أن "اقتصادات العديد من الدول تختلط مع بعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض وتحقق انجازات بسبب بعضها البعض وتتطور معا".



وأكد أن "هذا في الواقع شيء جيد، وليس سيئا".



واجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الساحلية المعروف باسم "دافوس الصيف" هو الأول بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب وباء كوفيد، ومن المقرر أن يستمر حتى الخميس.