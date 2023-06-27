السلطات الروسية تسقط الملاحقات في حق فاغنر

أعلنت السلطات الروسية إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المسلحة بقيادة يفغيني بريغوجين التي أحدث تمردها الذي استمر 24 ساعة نهاية الأسبوع الماضي، بلبلة في الكرملين.



وقال جهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الانباء الروسية انه "ثبُت" أن المشاركين في التمرد "وضعوا حدا لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة". وأوضح الجهاز أنه نظرا إلى هذه الظروف "تقرر وقف الملاحقات في 27 حزيران".