"تحضيرات" لنقل المعدات العسكرية "الثقيلة" لمجموعة فاغنر الى الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ثمة "تحضيرات" جارية لنقل المعدات العسكرية "الثقيلة" لمجموعة فاغنر الى الجيش بعد توقف تمرد هذه المنظمة الذي هز روسيا.



وقالت الوزارة في بيان: "هناك تحضيرات جارية لنقل المعدات العسكرية الثقيلة لفاغنر الى وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".