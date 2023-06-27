الشرطة الفيلبينية تنقذ أكثر من ألف أجنبي تم تهريبهم للعمل في كازينو على الانترنت

أعلنت الشرطة الفيلبينية أنّها أنقذت أكثر من ألف شخص يُفترض أنه تمّ تهريبهم إلى البلاد للعمل في كازينو على الإنترنت في مانيلا.



وكان مواطنون صينيون وفيتناميون وسنغافوريون وماليزيون من بين من عُثر عليهم عندما داهمت الشرطة مبانٍ داخل مجمع في العاصمة ليلة الإثنين.



وقالت الشرطة إنّ الضحايا المفترضين قبلوا الوظائف المنشورة على فيسبوك للعمل في الفيليبين "كمساعدين في الألعاب عبر الإنترنت".



وتزايد القلق الدولي بشأن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي غالباً ما يعمل فيها ضحايا الاتجار بالبشر، الذين يتمّ خداعهم أو إجبارهم على الترويج لاستثمارات وهمية مشفّرة.



وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس الثلاثاء حافلتين وشاحنتين للشرطة متوقّفتين خارج المجمع. ولم يُسمح لهم بدخول المباني.



وقالت ميشيل سابينو المتحدثة باسم جماعة مكافحة جرائم الإنترنت في الشرطة الوطنية الفيلبينية للصحافيين بعد المداهمة: "هذه في البداية قضية إتجار بالبشر".



وأضافت: "سيتم التحقيق في كلّ شيء"، بما في ذلك ما إذا كان العمّال متورّطون في عمليات عبر الإنترنت.



وفي أيار، أنقذت السلطات أكثر من ألف شخص من دول آسيوية عدّة تمّ تهريبهم إلى الفيليبين، واحتُجزوا كما أُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت.