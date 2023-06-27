الأمم المتحدة: روسيا أعدمت بشكل تعسفي 77 معتقلا مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أحصت الأمم المتحدة 77 عملية اعدام بشكل تعسفي في حق معتقلين مدنيين في أوكرانيا من قبل روسيا في الأراضي التي تحتلها بحسب تقرير نشر اليوم.



وأحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضا 864 حالة اعتقال تعسفي، مؤكدة أن "القوات المسلحة الروسية وقوات الأمن وسلطات السجون قامت بأعمال تعذيب وسوء معاملة بشكل معمم في حق معتقلين مدنيين".