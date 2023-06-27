لوكاشينكو: التوتر بين فاغنر والجيش الروسي لم يُعالج كما يجب

لوكاشينو: تجاهلنا المشكلة واعتبرنا أنها ستختفي من تلقاء ذاتها لكن الأمر لم يحصل

رأى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو أن التوتر الذي كان قائما منذ فترة بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر المسلحة التي نفذت تمردا في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يُعالج كما يجب.



وقال لوكاشينو في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية: "تجاهلنا المشكلة واعتبرنا أنها ستختفي من تلقاء ذاتها لكن الأمر لم يحصل.. لا أبطال في هذه الحالة".