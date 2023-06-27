جون كيربي: عدم الاستقرارِ في روسيا أمر تأخذه واشنطن على محمل الجد

واشنطن ناقشت مع روسيا مسألة الأمن أثناء تمرّد فاغنر

أعلن البيت الأبيض أن دبلوماسيين أميركيين تواصلوا مع نظرائهم الروس لمناقشة المخاوف الأمنية أثناء تمرّد مجموعة فاغنر.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن عدم الاستقرار في روسيا أمر تأخذه واشنطن على محمل الجد وبالتأكيد كانت لديها العديد من الأسئلة التي تم طرحها على الجانب الروسي.