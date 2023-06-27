الكرملين ينفي أن يكون تمرد فاغنر أضعف بوتين

نفى الكرملين أن يكون تمرد فاغنر أضعف فلاديمير بوتين مع أنه تسبب بأسوأ أزمة تشهدها روسيا منذ وصول الرئيس الروسي إلى السلطة قبل أكثر من 20 عاما.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نحن لا نؤيد" هذه التحليلات، معتبرا إياها "نقاشات لا طائل منها ولا تمت إلى الواقع بصلة". وأضاف: "هذه الأحداث أظهرت إلى أي مدى يلتف المجتمع حول الرئيس".