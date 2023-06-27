لأداء ركن الحج الأعظم أكثر من مليونين وثلاثمئة الف حاج في السعودية

شارك أكثر من مليونين وثلاثمئة الف حاج اليوم في الرُكنِ الابرز من شعائرِ الحج، وهو الوقوفُ على جبل عَرَفة.



وفي أجواء شديدة الحر، نفذت السلطاتُ الأمنيةُ السعودية خطط نقل الحجاج إلى عَرفة، بالتنسيقِ مع وزارةِ الحج والعُمرة.



وعَرفة هو اسمٌ للمشعر الوحيد من مشاعرِ الحج الذي يقع خارجَ الحرم المَكي، على بعدِ نحو اثنين وعشرين كيلومترا من مكة، وهو عبارةٌ عن سهل.



وقد ادى الحُجاج صلاةَ الظهر والعصر ويواصلون الدُعاءَ والتضرعَ قبل التوجه إلى منطقة مزدلفة مع غروبِ شمس اليوم، حيث يبيتون ليلتَهم هناك لينتقلوا بعدها الى منطقة مِنى قبل العودة الى مكة للقيام بطواف الوداع الذي تُختتم به مناسك الحج.