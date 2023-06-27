بمناسبة عيد الاضحى... هل تمّ التوصل إلى هدنة جديدة في السودان؟

في السوادن، لم يتفق الجيش وقوات الدعم السريع على هدنةٍ جديدة تشمل أيام عيد الأضحى، وذلك منذ انتهاء آخرِ هدنة صباح الأربعاء الماضي.



وفيما أعلن قائدُ قوات الدعم السريع محمد حمدان دَقَلو وقف إطلاق النار من طرف واحد يوم عَرَفة وأول أيام عيد الأضحى، أعلن الجيشُ السوداني قصفَ مواقع للدعمِ السريع شرقي الخرطوم، بعدما استولت قواتُ الدعم على مقرِ رئاسة قوات الاحتياطي المركزي.



وسُمعت أصواتُ إطلاقِ نار متقطع من أسلحة ثقيلة ، كما قُتل ما لا يقل عن 14 شخصا في معاركَ في محيطِ مقرِ قيادةِ الشرطة في الخرطوم.