مبعوث البابا للسلام في أوكرانيا يقوم بمهمة في موسكو الأربعاء

أعلن الفاتيكان أن الكاردينال الإيطالي ماتيو تسوبي مبعوث البابا فرنسيس للسلام في أوكرانيا سيزور الأربعاء والخميس موسكو، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على زيارته الى كييف.



وقال الكرسي الرسولي في بيان الثلاثاء إنه "في 28 و 29 حزيران 2023 سيقوم الكاردينال ماتيو ماريا تسوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس المجمع الأسقفي الإيطالي برفقة مسؤول من أمانة سر الدولة، بزيارة الى موسكو بصفته مبعوثا للبابا فرنسيس".