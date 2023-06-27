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إسرائيل تستدعي سفير أوكرانيا بعدما اتهمها باعتماد موقف موال لروسيا
أخبار دولية
2023-06-27 | 06:46
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إسرائيل تستدعي سفير أوكرانيا بعدما اتهمها باعتماد موقف موال لروسيا
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير الأوكراني للحصول على توضيح بعدما اتهمت سفارته الحكومة الإسرائيلية باعتماد "موقف موالٍ لروسيا بشكل واضح" بشأن الحرب في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "في ضوء ملاحظاته المتكررة حول السياسة الإسرائيلية، استُدعي السفير يفغين كورنييشوك لللاستيضاح إلى وزارة الخارجية في الثالث من تموز".
وأضافت: "تواصل الحكومة الإسرائيلية دفع التعاون مع أوكرانيا على النحو المتفق عليه بين الدولتين"، معتبرة أن "سلوك السفير لا يفيد".
وتبنت إسرائيل نهجًا حذرًا منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في شباط 2022، في محاولة للحفاظ على الحياد بين الطرفين المتحاربين.
الأحد، قالت السفارة الأوكرانية إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية... اختارت طريق التعاون الوثيق مع روسيا الاتحادية".
وتحدثت عن "غياب شبه كامل للمساعدة الإنسانية الإسرائيلية لأوكرانيا"، مذكّرة بتصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال فيه إن إسرائيل تحتاج للتعاون مع روسيا لمواصلة حملتها الجوية الطويلة ضد الأهداف الإيرانية في سوريا.
وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الأسبوع الماضي، قال نتانياهو إن الأسلحة التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا يمكن أن تقع في أيدي الإيرانيين وأن تُستخدم ضد إسرائيل.
وردّت السفارة الأوكرانية على ذلك الأحد قائلة "إن القيادة الإسرائيلية المختبئة وراء الغوغائية الكلامية بشأن حيادها تقيم علاقات نشطة مع روسيا الاتحادية".
وأضافت: "في الحقيقة، على الأرض، ما تقول الحكومة الإسرائيلية إنه حياد هو بوضوح موقف موالٍ لروسيا".
وتابعت: "نحث حكومة إسرائيل على تغيير موقفها ودعم أوكرانيا بوسائل دفاعية، لدعم الحرية والنظام العالمي الديموقراطي".
ونشرت السفارة بيانها على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أربعة أيام من الإعلان عن إجراء وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "اتصالًا مثمرًا جدًا" مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت.
وقال ريزنيكوف في بيان: "بحثنا في الوضع الراهن على الأرض وفي آفاق مشروع لحماية الأوكرانيين من التهديدات الجوية. تشكّل المسيرات الإيرانية تهديدًا أمنيًا لكلا البلدين. نعتمد على مساعدة إسرائيل في التصدي لها".
أخبار دولية
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