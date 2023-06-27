بوتين: تمرد فاغنر لم يحظ بدعم الجيش ولا السكان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطاب ألقاه أمام ممثلين عن الأجهزة الأمنية في الكرملين، أن تمرد فاغنر المسلح لم يحظ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس.



وأشار بوتين إلى أن الأشخاص الذين أنجروا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم، مؤكدا أن عمل الأجهزة الأمنية "سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير".

وشكر الرئيس الروسي العسكريين الذين حالوا دون وقوع "حرب أهلية" خلال تمرد مجموعة فاغنر، مشيدا بطياري الجيش الذين قتلهم المتمردون.



وقال بوتين خلال مراسم أقيمت في موسكو: "مع رفاق السلاح، وقفتم في وجه هذه الاضطرابات التي كانت نتيجتها لتكون الفوضى لا محال".



وأكد أنه في الواقع منعتم وقوع حرب أهلية، داعيا إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الطيارين الذين قتلهم المتمردون "وهم يؤدون واجبهم بشهامة".

وأكد بوتين أن ما من جندي روسي يشارك في العمليات في أوكرانيا أعيد إلى روسيا لوقف تمرد مجموعة فاغنر.



وأوضح بوتين: "لم نضطر إلى سحب وحدات قتالية من منطقة العملية العسكرية الخاصة".