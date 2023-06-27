الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بن سلمان عن مشروع نيوم: نريد إنشاء حضارة جديدة للغد
أخبار دولية
2023-06-27 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بن سلمان عن مشروع نيوم: نريد إنشاء حضارة جديدة للغد
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده، ومن خلال مشروع نيوم، تريد إنشاء حضارة جديدة للغد.
وشدد، لقناة ديسكفري، على أن الرياض تحتاج إلى تشجيع الدول الأخرى على الاستمرار في فعل نفس الشيء من أجل كوكب أفضل.
وأوضح ولي العهد السعودي أن المشروع يجني المال ويخلق طريقة جديدة لبناء المدن وطريقة جديدة للعيش.
وبموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، ستُبنى نيوم لتكون ميداناً حياً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.
أخبار دولية
الامير محمد بن سلمان
السعودية
مشروع نيوم
رؤية 2030
التالي
الولايات المتحدة توقف تمويل الجامعات الإسرائيلية في الضفة الغربية
الكرملين: بوتين يجري اجتماعا مع أبرز القادة الأمنيين الروس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-05
المدير التنفيذي لـ"رؤية العوربة" نوفل ضوّ للـLBCI: السعودية قالت للبنانبيين وللفرنسيين أن لعبة الاسماء لا تُهمّها وهي لديها رؤية 2030 للمنطقة وتشمل الموضوع التنموي والاقتصادي الداخلي والشراكات العربية والدولية والسياسيات الخارجيّة
آخر الأخبار
2023-05-05
المدير التنفيذي لـ"رؤية العوربة" نوفل ضوّ للـLBCI: السعودية قالت للبنانبيين وللفرنسيين أن لعبة الاسماء لا تُهمّها وهي لديها رؤية 2030 للمنطقة وتشمل الموضوع التنموي والاقتصادي الداخلي والشراكات العربية والدولية والسياسيات الخارجيّة
0
أخبار دولية
06:19
لأداء ركن الحج الأعظم أكثر من مليونين وثلاثمئة الف حاج في السعودية
أخبار دولية
06:19
لأداء ركن الحج الأعظم أكثر من مليونين وثلاثمئة الف حاج في السعودية
0
آخر الأخبار
2023-06-25
فادي كرم لـ#الاحد_مع_ماريو: لا نخاصم سليمان فرنجية إنما محور الممانعة وأشكّ أن هذا المحور وبطريقة طرحة لفرنجية يعتقد أنه سيستطيع إيصاله للرئاسة والسعودية كانت واضحة بقولها إن أي مرشّح يأتي من هذا المحور لن تتعاطى معه
آخر الأخبار
2023-06-25
فادي كرم لـ#الاحد_مع_ماريو: لا نخاصم سليمان فرنجية إنما محور الممانعة وأشكّ أن هذا المحور وبطريقة طرحة لفرنجية يعتقد أنه سيستطيع إيصاله للرئاسة والسعودية كانت واضحة بقولها إن أي مرشّح يأتي من هذا المحور لن تتعاطى معه
0
رياضة
2023-06-23
انسحاب السعودية من المنافسةِ على تنظيم كأس العالم لكرة القدم ألفين وثلاثين
رياضة
2023-06-23
انسحاب السعودية من المنافسةِ على تنظيم كأس العالم لكرة القدم ألفين وثلاثين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:39
أكثر من 1,8 مليون شخص يشاركون في موسم الحج هذا العام
أخبار دولية
10:39
أكثر من 1,8 مليون شخص يشاركون في موسم الحج هذا العام
0
أخبار دولية
09:49
بوتين: روسيا دفعت مليار دولار لمجموعة فاغنر خلال السنة الماضية
أخبار دولية
09:49
بوتين: روسيا دفعت مليار دولار لمجموعة فاغنر خلال السنة الماضية
0
أخبار دولية
09:21
فرنسا تجري اختبارا على صاروخ فرط صوتي للمرة الأولى
أخبار دولية
09:21
فرنسا تجري اختبارا على صاروخ فرط صوتي للمرة الأولى
0
أخبار دولية
08:43
جون كيربي: عدم الاستقرارِ في روسيا أمر تأخذه واشنطن على محمل الجد
أخبار دولية
08:43
جون كيربي: عدم الاستقرارِ في روسيا أمر تأخذه واشنطن على محمل الجد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:39
سيرين عبد النور تعود إلى عالم الغناء بـ "هزهزة"
فنّ
04:39
سيرين عبد النور تعود إلى عالم الغناء بـ "هزهزة"
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-22
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-22
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت
0
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
0
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:43
جون كيربي: عدم الاستقرارِ في روسيا أمر تأخذه واشنطن على محمل الجد
أخبار دولية
08:43
جون كيربي: عدم الاستقرارِ في روسيا أمر تأخذه واشنطن على محمل الجد
0
أخبار لبنان
08:40
عناصر الدفاع المدني احتفلوا بصدورِ مرسوم تثبيت 2124 متطوعاً
أخبار لبنان
08:40
عناصر الدفاع المدني احتفلوا بصدورِ مرسوم تثبيت 2124 متطوعاً
0
أخبار لبنان
02:03
السيطرة على حريق شب جراء انفجار مولد كهرباء (صور وفيديو)
أخبار لبنان
02:03
السيطرة على حريق شب جراء انفجار مولد كهرباء (صور وفيديو)
0
أخبار دولية
17:12
بوتين يقول إنه أعطى أوامر بـ"تجنب إراقة الدماء" أثناء التمرد...ويشكر كبار القادة الأمنيين الروس
أخبار دولية
17:12
بوتين يقول إنه أعطى أوامر بـ"تجنب إراقة الدماء" أثناء التمرد...ويشكر كبار القادة الأمنيين الروس
0
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:07
انخفاض بسعر الغاز... ماذا عن المحروقات؟
خبر عاجل
02:07
انخفاض بسعر الغاز... ماذا عن المحروقات؟
2
اقتصاد
12:16
المالية : تحويل معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين ورواتب القوى العسكرية اعتبارا من صباح غد
اقتصاد
12:16
المالية : تحويل معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين ورواتب القوى العسكرية اعتبارا من صباح غد
3
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
4
اقتصاد
07:24
بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"
اقتصاد
07:24
بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"
5
خبر عاجل
22:37
انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76
خبر عاجل
22:37
انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76
6
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
7
امن وقضاء
06:27
توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد
امن وقضاء
06:27
توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد
8
فنّ
05:31
كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)
فنّ
05:31
كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More