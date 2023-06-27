بن سلمان عن مشروع نيوم: نريد إنشاء حضارة جديدة للغد

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده، ومن خلال مشروع نيوم، تريد إنشاء حضارة جديدة للغد.وشدد، لقناة ديسكفري، على أن الرياض تحتاج إلى تشجيع الدول الأخرى على الاستمرار في فعل نفس الشيء من أجل كوكب أفضل.وأوضح ولي العهد السعودي أن المشروع يجني المال ويخلق طريقة جديدة لبناء المدن وطريقة جديدة للعيش.وبموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، ستُبنى نيوم لتكون ميداناً حياً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.