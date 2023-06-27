بوتين: روسيا دفعت مليار دولار لمجموعة فاغنر خلال السنة الماضية

بوتين: روسيا دفعت مليار دولار لمجموعة فاغنر خلال السنة الماضية

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن موسكو دفعت العام الماضي ما يزيد قليلاً عن مليار دولار لمجموعة فاغنر المسلحة التي نظمت الأسبوع الماضي تمرداً سرعان ما انتهى.



وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع سلطات إنفاذ القانون "دفعت الدولة لمجموعة فاغنر 86,262 مليار روبل (حوالي مليار دولار) كرواتب للمقاتلين ومكافآت تحفيزية بين أيار/مايو 2022 وأيار/مايو 2023 فقط".

