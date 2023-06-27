أكثر من 1,8 مليون شخص يشاركون في موسم الحج هذا العام

أكثر من 1,8 مليون شخص يشاركون في موسم الحج هذا العام



يشارك أكثر من 1,8 مليون مسلم في موسم الحج هذا العام، حسبما قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ما يقلّ كثيرًا عن توقعات السلطات السعودية بتسجيل "أكبر موسم حج في التاريخ".



وكانت السلطات السعودية تتوقع مشاركة أكثر من 2,5 مليون حاج من 160 بلدًا في الحج هذا العام في "أكبر موسم حج في التاريخ"، على ما أفاد مسؤول في وزارة الحج والعمرة وكالة فرانس برس الأحد.



غير أن الأرقام التي بثتها قناة "الإخبارية" الحكومية السعودية الثلاثاء كشفت غير ذلك.



ونقلت قناة "الإخبارية" عن الهيئة العامة للإحصاء قولها "إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1444هـ 1,845,045 حاجًّا وحاجَّة".



في العام 2019، شارك نحو 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في المناسك. لكنّ تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات السعوديّة على تقليص الأعداد إلى حدّ كبير، فشارك فيها فقط 60 ألف مواطن ومقيم العام 2021 مقارنة ببضعة آلاف عام 2020، و926 ألف حاج في 2022.



يُقام موسم الحجّ هذا العام بدون أي قيود لناحية أعداد الحجاج أو أعمارهم.



والحجّ أحد أكبر التجمّعات الدينيّة السنويّة في العالم.

