ماكرون يستقبل الأربعاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في إطار التحضير لقمّة فيلنيوس التي ستُعقد يومي 11 و12 تمّوز، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون وستولتنبرغ سيبحثان خصوصاً في انضمام السويد إلى التكتل الدفاعي، وهو ملف عالق بانتظار موافقة تركيا والمجر، علماً بأنّه سيُبحث في اجتماع مقبل لممثلين رفيعي المستوى سيعقد في بروكسل قبل القمة.ومن المقرر أن تتطرّق قمة فيلنيوس إلى مسألة العلاقات بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك السبيل نحو انضمام هذا البلد بعد انتهاء الحرب والضمانات الأمنية التي يمكن للتحالف أن يوفّرها لكييف.وشدّد بيان الإليزيه على أنّ "رئيس الجمهورية متمسّك بوحدة الصف في التحالف، وبهذا الصدد هو مستمر بالدعوة إلى المصادقة سريعاً على انضمام السويد بعدما انضمّت فنلندا".والسويد "مدعوّة" إلى التحالف منذ حزيران 2022، لكنّ نيلها العضوية يتطلّب مصادقة كلّ الدول الـ31 الأعضاء.كذلك شدّد الإليزيه على أنّ "التحالف يجب ان يواصل بحزم مهمّته على صعيد الدفاع المشترك، وبتنسيق جيّد مع الاتحاد الأوروبي، دعم أوكرانيا التي تشنّ حاليا هجوماً مضادّاً في مواجهة روسيا المنقسمة"، وذلك بعد ثلاثة أيام على إجهاض تمرّد لمجموعة فاغنر في روسيا.