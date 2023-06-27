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واشنطن تسمح لموسكو بإرسال طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم
أخبار دولية
2023-06-27 | 16:34
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واشنطن تسمح لموسكو بإرسال طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم
واشنطن تسمح لموسكو بإرسال طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم
أعلنت واشنطن أنّها سمحت لموسكو بأن ترسل طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم في العاصمة الأميركية، وذلك رغم الحظر المفروض على الرحلات الجوية التجارية من روسيا، مطالبة بالمقابل الحكومة الروسية بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".
وقال ماثيو ميلر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّ "حكومة الولايات المتّحدة سمحت للحكومة الروسية بأن ترسل طائرة مستأجرة إلى الولايات المتّحدة لكي يعود على متنها إلى روسيا الدبلوماسيون الروس الذين انتهت فترة عملهم".
ولم يوضح المتحدّث عدد الدبلوماسيين المعنيين.
وأضاف أنّ الولايات المتّحدة تنتظر بالمقابل أن تسمح لها روسيا بالاستمرار في تسيير رحلات جوية لنقل الدبلوماسيين الأميركيين والمؤن اللازمة لسفارتها في موسكو.
وفرضت الولايات المتّحدة حظراً على تحليق الطائرات الروسية في مجالها الجوي في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.
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