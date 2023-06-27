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ثلاثة قتلى و42 جريحاً في قصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا

أخبار دولية
2023-06-27 | 16:39
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ثلاثة قتلى و42 جريحاً في قصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا
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ثلاثة قتلى و42 جريحاً في قصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا

ثلاثة قتلى و42 جريحاً في قصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط ثلاثة قتلى و42 جريحاً على الأقلّ في قصف صاروخي روسي طال الثلاثاء مطعماً مشهوراً في وسط كراماتورسك، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا.
     
وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "جثث ثلاثة قتلى، أحدهم قاصر ولد في 2008، أُخرجت من تحت الركام. في عداد الجرحى هناك طفل مولود في 2022".
     
من جهتها قالت إدارة الحالات الطارئة الأوكرانية في منشور على التطبيق نفسه إنّ 42 شخصاً أصيبوا بجروح في الضربة التي دمّرت المطعم بالكامل.
      
واستهدفت الضربة الصاروخية مطعم "ريا بيتزا" الذي يقصده خصوصاً الصحافيون والعسكريون.
      
وبحسب الشرطة الأوكرانية، فقد أطلقت روسيا صاروخي أرض-جو من طراز إس-300 على كراماتورسك.
 
وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في مكان الضربة سيارات إسعاف وعناصر من الشرطة والجيش ورئيس بلدية المدينة.
      
وتجمّع أمام المطعم بعد الضربة حشد من الناس.
      
وقالت ناتاليا التي كانت تقف أمام المطعم إنّ أخاها غير الشقيق نيكيتا البالغ من العمر 23 عاماً كان في الداخل في المكان المخصّص لصنع البيتزا. 
     
وأضافت وقد أجهشت بالبكاء "لم يتمكّنوا من إخراجه (من تحت الركام). كان الركام يغطيه".
      
أمّا الطاهي رسلان (32 عاماً) الذي نجا من الموت فقال وقد غطّى الغبار رداءه الأبيض إنّه "كان هناك عدد لا بأس به من الناس" داخل المطعم لحظة القصف.
     
وأضاف وهو يشير بيده إلى السماء "لقد حالفني الحظ" بالبقاء على قيد الحياة.
      
وكراماتورسك، المدينة التي كان عدد سكّانها قبل الحرب 150 ألف نسمة، هي آخر مدينة رئيسية تخضع لسيطرة كييف في شرق البلاد.
      
وتقع كراماتورسك على بُعد حوالي 30 كلم عن خط الجبهة.
 


            

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