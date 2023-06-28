ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة "موسكو أو مينسك"

ستولتنبرغ يؤكّد أنّ حلف شمال الأطلسي جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة "موسكو أو مينسك"



أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن التكتل جاهز للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك"، وذلك بعد استقبال بيلاروس قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.



وقال ستولتنبرغ إثر مأدبة مع قادة سبع دول في لاهاي "ما هو واضح تماما هو اننا وجّهنا رسالة واضحة إلى موسكو ومينسك مفادها أن حلف شمال الأطلسي موجود لحماية كل حليف وكل شبر من أراضيه".