الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
200 مليار دولار من القروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة خلال وباء كوفيد سُرقت
أخبار دولية
2023-06-27 | 23:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
200 مليار دولار من القروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة خلال وباء كوفيد سُرقت
تقرير أميركي: 200 مليار دولار من القروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة خلال وباء كوفيد سُرقت
أفاد تقرير لهيئة رقابية أميركية أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طاولت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة خلال فترة تفشي وباء كوفيد.
وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث "حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأميركيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين".
ووفقا للتقرير الذي نُشر الثلاثاء، جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما "قرض الكوارث الاقتصادية" و"برنامج حماية شيكات الرواتب".
وقدّر مكتب المفتش العام أن "أكثر من 200 مليار دولار" يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن "17 في المئة على الأقل" من أموال القروض صُرفت لمحتالين.
وقدمت الحكومة الأميركية قرابة 4,6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية.
وأشار المكتب إلى أنه حتى كانون الثاني عام 2023، هناك نحو 90,5 مليار دولار من التمويل لم يتم انفاقها.
وأدت أعمال الرقابة والتحقيق التي قام بها مكتب المفتش العام إلى صدور أكثر من ألف لائحة اتهام و529 إدانة تتعلق بأموال كوفيد.
وخلص التقرير إلى أن هذه التحقيقات أسفرت عن "مصادرة او استعادة نحو 30 مليار دولار من أموال برنامجي قروض الكوارث الاقتصادية وحماية الرواتب".
أخبار دولية
تقرير أميركي
كوفيد
سرقة
التالي
إرجاء تصويت مجلس الأمن لإنهاء بعثة حفظ السلام الأممية في مالي
غضب في فرنسا بعد قتل شرطي لسائق مراهق حاول تجاوز نقطة تفتيش مرورية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:32
الجيش: توقيف شخص في حي السلم لتأليفه عصابة سرقة وسلب وارتكابه جرائم مختلفة
أمن وقضاء
16:32
الجيش: توقيف شخص في حي السلم لتأليفه عصابة سرقة وسلب وارتكابه جرائم مختلفة
0
آخر الأخبار
2023-06-26
شومان لـ "عشرين 30": لن أقول إننا عدنا إلى الوراء لكن بعد كوفيد والأزمة كل الأمور تغيّرت وعنصر الشباب مهم جدًّا للترويج لثقافتنا ولننظم مهرجانات ذات طابع جديد وهناك الكثير من الفعاليات التي تُنظم يوميًا
آخر الأخبار
2023-06-26
شومان لـ "عشرين 30": لن أقول إننا عدنا إلى الوراء لكن بعد كوفيد والأزمة كل الأمور تغيّرت وعنصر الشباب مهم جدًّا للترويج لثقافتنا ولننظم مهرجانات ذات طابع جديد وهناك الكثير من الفعاليات التي تُنظم يوميًا
0
آخر الأخبار
2023-06-26
الوكالة الوطنية للاعلام: سرقة اسلاك كهربائية من احياء في عجلتون
آخر الأخبار
2023-06-26
الوكالة الوطنية للاعلام: سرقة اسلاك كهربائية من احياء في عجلتون
0
منوعات
2023-06-26
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
منوعات
2023-06-26
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:35
مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
أخبار دولية
02:35
مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
0
أخبار دولية
01:24
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا
أخبار دولية
01:24
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا
0
أخبار دولية
01:23
تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها
أخبار دولية
01:23
تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها
0
أخبار دولية
01:20
خطف 14 موظفا في الشرطة في المكسيك
أخبار دولية
01:20
خطف 14 موظفا في الشرطة في المكسيك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:19
"تحضيرات" لنقل المعدات العسكرية "الثقيلة" لمجموعة فاغنر الى الجيش الروسي
أخبار دولية
04:19
"تحضيرات" لنقل المعدات العسكرية "الثقيلة" لمجموعة فاغنر الى الجيش الروسي
0
آخر الأخبار
2023-06-26
الوكالة الوطنية للاعلام: سرقة اسلاك كهربائية من احياء في عجلتون
آخر الأخبار
2023-06-26
الوكالة الوطنية للاعلام: سرقة اسلاك كهربائية من احياء في عجلتون
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مكة المكرمة بالسعودية تتحضر لموسم الحج... فما هي مناسك الحج؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مكة المكرمة بالسعودية تتحضر لموسم الحج... فما هي مناسك الحج؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:59
الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟
أخبار لبنان
01:59
الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا بعد اسقاط الملاحقات بحق فاغنر وطي صفحة التمرد في روسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا بعد اسقاط الملاحقات بحق فاغنر وطي صفحة التمرد في روسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على أبواب العيد ...رائحة المعمول في قرى الجبل تطغى على كل الروائح
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على أبواب العيد ...رائحة المعمول في قرى الجبل تطغى على كل الروائح
0
سيدات الملاعب
13:40
ماذا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة؟
سيدات الملاعب
13:40
ماذا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نتيجة مباراة منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نتيجة مباراة منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أكثر من 35 دولة الى جانب الانتربول واليوروبول تبحث مواجهة نشاطات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أكثر من 35 دولة الى جانب الانتربول واليوروبول تبحث مواجهة نشاطات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القواس تعرض ما نُفذ من الاستراتيجيّة الخاصة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القواس تعرض ما نُفذ من الاستراتيجيّة الخاصة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
2
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
3
فنّ
05:31
كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)
فنّ
05:31
كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)
4
منوعات
07:48
جريمة مروعة في الكويت... مزق زوجته إلى قطع وألقاها بالقمامة وهذه التفاصيل!
منوعات
07:48
جريمة مروعة في الكويت... مزق زوجته إلى قطع وألقاها بالقمامة وهذه التفاصيل!
5
امن وقضاء
06:27
توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد
امن وقضاء
06:27
توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد
6
اقتصاد
07:24
بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"
اقتصاد
07:24
بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
8
منوعات
05:53
"كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء"... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!
منوعات
05:53
"كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء"... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More