الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها
أخبار دولية
2023-06-28 | 01:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها
رصدت تايوان فرقاطتين روسيتين تبحران قبالة ساحلها الشرقي الثلاثاء ونشرت سفنا وطائرات استطلاع لمراقبة تحركاتهما، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني التابعة للجزيرة.
وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء أن السفينتين الحربيتين الروسيتين "رصدتا أثناء إبحارهما من الجنوب إلى الشمال في المياه قبالة ساحلنا الشرقي" منذ الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).
وتابعت بأن الجيش التايواني راقب تحركاتهما و"أرسل طائرات وسفن وفعّل الأنظمة الصاروخية المتمركزة على الشواطئ لمراقبتهما".
ولم تحدد الوزارة المسافة بين السفينتين الروسيتين وساحل تايوان.
أخبار دولية
سفينتين
حربيتين
روسيتين
قبالة
سواحلها
التالي
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا
خطف 14 موظفا في الشرطة في المكسيك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-16
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر اصطناعي أدى إلى سقوط حطام قرب سواحلها
أخبار دولية
2023-04-16
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر اصطناعي أدى إلى سقوط حطام قرب سواحلها
0
أخبار دولية
2023-04-11
تايوان ترصد تسع سفن حربية صينية و26 طائرة في محيطها
أخبار دولية
2023-04-11
تايوان ترصد تسع سفن حربية صينية و26 طائرة في محيطها
0
أخبار دولية
2023-04-10
تايوان ترصد 11 سفينة حربية و59 طائرة في محيطها
أخبار دولية
2023-04-10
تايوان ترصد 11 سفينة حربية و59 طائرة في محيطها
0
أخبار دولية
2023-04-09
تايوان ترصد تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة
أخبار دولية
2023-04-09
تايوان ترصد تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:35
مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
أخبار دولية
02:35
مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
0
أخبار دولية
01:24
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا
أخبار دولية
01:24
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا
0
أخبار دولية
01:20
خطف 14 موظفا في الشرطة في المكسيك
أخبار دولية
01:20
خطف 14 موظفا في الشرطة في المكسيك
0
أخبار دولية
00:01
إرجاء تصويت مجلس الأمن لإنهاء بعثة حفظ السلام الأممية في مالي
أخبار دولية
00:01
إرجاء تصويت مجلس الأمن لإنهاء بعثة حفظ السلام الأممية في مالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-05-04
ماغي بو غصن تغرّد عن حالات الموت المُفاجئ: "شباب كتير عم يخسروا حياتن بجلطة"
فنّ
2023-05-04
ماغي بو غصن تغرّد عن حالات الموت المُفاجئ: "شباب كتير عم يخسروا حياتن بجلطة"
0
أخبار دولية
2023-06-15
العراق وقطر يوقعان سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية
أخبار دولية
2023-06-15
العراق وقطر يوقعان سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية
0
صحف اليوم
2023-06-23
مصادر مواكبة لزيارة لودريان: فرنجية مميز دائمًا بالنسبة إلى الفرنسيين
صحف اليوم
2023-06-23
مصادر مواكبة لزيارة لودريان: فرنجية مميز دائمًا بالنسبة إلى الفرنسيين
0
أخبار دولية
02:35
مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
أخبار دولية
02:35
مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:59
الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟
أخبار لبنان
01:59
الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا بعد اسقاط الملاحقات بحق فاغنر وطي صفحة التمرد في روسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا بعد اسقاط الملاحقات بحق فاغنر وطي صفحة التمرد في روسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على أبواب العيد ...رائحة المعمول في قرى الجبل تطغى على كل الروائح
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على أبواب العيد ...رائحة المعمول في قرى الجبل تطغى على كل الروائح
0
سيدات الملاعب
13:40
ماذا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة؟
سيدات الملاعب
13:40
ماذا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نتيجة مباراة منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نتيجة مباراة منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أكثر من 35 دولة الى جانب الانتربول واليوروبول تبحث مواجهة نشاطات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أكثر من 35 دولة الى جانب الانتربول واليوروبول تبحث مواجهة نشاطات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القواس تعرض ما نُفذ من الاستراتيجيّة الخاصة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القواس تعرض ما نُفذ من الاستراتيجيّة الخاصة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
2
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
3
فنّ
05:31
كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)
فنّ
05:31
كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)
4
منوعات
07:48
جريمة مروعة في الكويت... مزق زوجته إلى قطع وألقاها بالقمامة وهذه التفاصيل!
منوعات
07:48
جريمة مروعة في الكويت... مزق زوجته إلى قطع وألقاها بالقمامة وهذه التفاصيل!
5
امن وقضاء
06:27
توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد
امن وقضاء
06:27
توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد
6
اقتصاد
07:24
بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"
اقتصاد
07:24
بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
8
منوعات
05:53
"كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء"... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!
منوعات
05:53
"كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء"... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More