تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها

رصدت تايوان فرقاطتين روسيتين تبحران قبالة ساحلها الشرقي الثلاثاء ونشرت سفنا وطائرات استطلاع لمراقبة تحركاتهما، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني التابعة للجزيرة.





وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء أن السفينتين الحربيتين الروسيتين "رصدتا أثناء إبحارهما من الجنوب إلى الشمال في المياه قبالة ساحلنا الشرقي" منذ الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).





وتابعت بأن الجيش التايواني راقب تحركاتهما و"أرسل طائرات وسفن وفعّل الأنظمة الصاروخية المتمركزة على الشواطئ لمراقبتهما".





ولم تحدد الوزارة المسافة بين السفينتين الروسيتين وساحل تايوان.