ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الضربة الصاروخية الروسية التي طالت مطعما في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا إلى ثمانية قتلى بينهم ثلاثة أطفال و56 جريحا، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.





وأفاد جهاز طوارئ الدولة الأوكراني على "تلغرام" أنه "تم انتشال جثث ثمانية قتلى (بينهم ثلاثة أطفال اثنان منهم من مواليد 2008 و2011) من تحت ركام المبنى المدمّر".