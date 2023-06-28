الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ

أخبار دولية
2023-06-28 | 02:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ

السلطات الانفصالية: مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ

قتلت القوات الأذربيجانية أربعة جنود أرمينيين في إقليم ناغورني قره باغ  الأربعاء، وفق ما أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية المتنازع عليها منذ عقود بين الطرفين.
 
وقالت وزارة الدفاع الانفصالية في بيان على تويتر إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية".
 
وأضافت "قتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان".
 
يأتي هذا الاعلان فيما تستضيف واشنطن منذ الثلاثاء مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في ناغورني قره باغ.
 
والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل منفصل الثلاثاء نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيحون بيرموف قبل ان يلتقيهما معا.
     
تجرى المحادثات بعيدا عن الإعلام في مركز للمؤتمرات يقع على مقربة من واشنطن ويفترض أن تستمر حتى الخميس.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "إنها محادثات دبلوماسية بالغة الحساسية" مضيفا "نعتقد أنّ السلام في متناول اليد وأنّ الحوار المباشر هو المفتاح لحلّ المسائل العالقة والتوصّل إلى سلام مستدام" وجدير بأن يحترمه الطرفان.
 
وسبق أن جمعت الولايات المتحدة الوزيرين في واشنطن في مطلع أيار. وفي الأسابيع الأخيرة أجريت محادثات في بروكسل وموسكو.
     
والأسبوع الماضي طلبت روسيا من أذربيجان فتح ممرّ يربط أرمينيا بجيب ناغورني قره باغ الانفصالي، بعد تسجيل شحّ جديد في الإمدادات بالمنطقة المتنازع عليها في القوقاز.
     
ومنذ كانون الأول، تتّهم يريفان جارتها بعرقلة وصول الإمدادات إلى المنطقة الانفصالية من خلال إغلاق ممرّ لاتشين.
     
ويخوض البدان نزاعاً حول ناغورني قره باغ منذ أواخر الثمانينيات، ما أدّى إلى حربين شهدت آخرهما عام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة. 
 
وفي نهاية حرب 2020، تمّ نشر قوات حفظ سلام روسية في ناغورني قره باغ، لكن كثيراً ما تتّهم يريفان هذه القوات بالتقاعس.
     
خلال الحرب الأولى التي اوقعت 30 ألف قتيل، سيطر الانفصاليون على ناغورني قره باغ ومناطق عازلة محيطة بهذا الجيب الجبلي.
 
خلال الحرب الثانية التي اوقعت 6500 قتيل، سيطرت اذربيجان على هذه المناطق العازلة وعلى قسم كبير من ناغورني قره باغ.
 

أخبار دولية

السلطات الانفصالية

أرمينيا

أذربيجان

ناغورني قره باغ

LBCI التالي
ليتوانيا تشتري منظومتي دفاع جوي لأوكرانيا
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-16

أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاج سياسة "تطهير عرقي" في ناغورني قره باغ

LBCI
أخبار دولية
14:21

واشنطن تستضيف الثلاثاء محادثات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان

LBCI
أخبار دولية
2023-06-23

روسيا تدعو أذربيجان لفتح ممر لاتشين بين أرمينيا وقره باغ

LBCI
أخبار دولية
2023-06-19

الصليب الأحمر الأرميني يتهم أذربيجان بمنع الوصول إلى ناغورني قره باغ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:54

تصويت أول قاض لصالح حرمان بولسونارو من الترشح للرئاسة في البرازيل

LBCI
أخبار دولية
04:03

ليتوانيا تشتري منظومتي دفاع جوي لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:24

ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا

LBCI
أخبار دولية
01:23

تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:24

تسخين ملف التدقيق يواكب بت خلافة سلامة (النهار)

LBCI
منوعات
03:39

جرّ ضحيته بين الأشجار واغتصبها... قصة طالب لجوء صدمت الرأي العام وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2023-06-26

الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)

LBCI
امن وقضاء
10:02

دهم منازل مطلوبين وتوقيفات عند حاجز حربتا ... (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
03:31

"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟

LBCI
أخبار لبنان
01:59

الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا بعد اسقاط الملاحقات بحق فاغنر وطي صفحة التمرد في روسيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

على أبواب العيد ...رائحة المعمول في قرى الجبل تطغى على كل الروائح

LBCI
سيدات الملاعب
13:40

ماذا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

نتيجة مباراة منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أكثر من 35 دولة الى جانب الانتربول واليوروبول تبحث مواجهة نشاطات حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:12

بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!

LBCI
فنّ
08:44

الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"

LBCI
فنّ
05:31

كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)

LBCI
منوعات
07:48

جريمة مروعة في الكويت... مزق زوجته إلى قطع وألقاها بالقمامة وهذه التفاصيل!

LBCI
امن وقضاء
06:27

توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد

LBCI
اقتصاد
07:24

بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص

LBCI
خبر عاجل
22:35

انتهاء مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بفوز منتخب نيوزيلندا بنتيجة 76-45

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More