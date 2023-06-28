ليتوانيا تشتري منظومتي دفاع جوي لأوكرانيا

أعلنت ليتوانيا الأربعاء أنها اشترت لأوكرانيا منظومتي صواريخ سام النروجية المتقدمة NASAMS من شركة "كونسبرغ" النروجية، مضيفة أن العقد البالغة قيمته ملايين اليورو لا يتضمن الصواريخ بحد ذاتها بل يقتصر على منصات الإطلاق.





وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا على فيسبوك إن "قاذفات NASAMS ستصل إلى أوكرانيا في المستقبل القريب"، بينما لفت وزير الدفاع أرفيداس أنوساوسكاس إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 9,8 ملايين يورو.