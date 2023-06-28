ماكرون يعرب عن "تأثره" لمقتل مراهق بأيدي الشرطة

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن "تأثره" غداة مقتل مراهق على يد شرطي، فيما دعت الحكومة إلى "الهدوء" بعد ليلة من التوتر في ضواحي باريس.





ونقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران عن ماكرون أقواله، داعيًا إلى "الهدوء" بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير حيث كان يقيم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا والذي قتل الثلاثاء لعدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية.