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الكرملين بعد قصف المطعم: روسيا لا تضرب غير أهداف "عسكرية"

أخبار دولية
2023-06-28 | 06:46
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الكرملين بعد قصف المطعم: روسيا لا تضرب غير أهداف &quot;عسكرية&quot;
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الكرملين بعد قصف المطعم: روسيا لا تضرب غير أهداف "عسكرية"

الكرملين بعد قصف المطعم: روسيا لا تضرب غير أهداف "عسكرية"


أكد الكرملين الأربعاء أنه لا يضرب في أوكرانيا غير الأهداف "المرتبطة" بشكل ما بالجيش، بعدما أسفرت ضربة على مطعم في مدينة كراماتورسك عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.
   
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعدما دمر هجوم الثلاثاء مطعم "ريا بيتزا" في كراماتورسك "لا تُنفّذ الضربات إلا على أهداف مرتبطة بطريقة أو أخرى بالبنى التحتية العسكرية"، علما بأن المطعم يرتاده جنود وصحافيون وعاملون في مجال الإغاثة.

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تابعوا في هذه الاثناء عبر الـLB2 المباراة التي تجمع منتخب لبنان مع منتخب الولايات المتحدة الاميركية ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاماً

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